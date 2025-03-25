Homem é preso após esfaquear primo que dormia na rua em Cariacica

Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento do crime, em frente ao veículo

Ainda segundo as investigações, os primos tinham um histórico de desentendimentos. A Polícia Civil informou que o detido foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Após os procedimentos padrões, ele foi encaminhado ao sistema prisional.