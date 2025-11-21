Homem é preso após agredir mulher em discussão por ar-condicionado em Cariacica

Um homem foi preso na quinta-feira (20) após invadir a casa da ex-companheira, agredir familiares e tentar fugir da Polícia Militar, no bairro Retiro Saudoso, em Cariacica. Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ele havia sido solto em outubro e descumpria uma medida protetiva há cerca de um mês.

Conforme relato da vítima, a discussão começou quando o suspeito vendeu o ar-condicionado da casa sem avisar. A situação se agravou quando o agressor partiu para cima do filho dela, de 19 anos. Eles entraram em luta corporal e caíram do primeiro andar da residência. A mulher, ao tentar defender o filho, caiu e machucou os joelhos. O suspeito ainda teria tentado atingir a vítima com uma pedra. A confusão aconteceu na frente dos filhos da mulher, uma criança de 2 anos e 9 meses, e uma adolescente de 11.

O homem ainda tentou fugir pulando em um valão nos fundos da casa. A PM fez buscas no matagal, mas não o encontrou no primeiro momento. Quando as viaturas deixaram a região, a mulher ouviu um barulho vindo do mato e percebeu que ele seguia escondido. Ela chamou a polícia novamente. A equipe voltou e fez a prisão.