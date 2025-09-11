Homem é preso após agredir a namorada até ela desmaiar na Serra

Um homem de 29 anos foi preso por agredir a namorada, de 22 anos, em Nova Almeida, na Serra , na noite de quarta-feira (10). O repórter Caíque Verli, da TV Gazeta , apurou que a jovem chegou a desmaiar após levar chutes na cabeça e foi socorrida com ferimentos em várias partes do corpo. A agressão teria acontecido durante uma briga entre o casal motivada por ciúmes.

Conforme apuração da TV Gazeta, uma pessoa viu a jovem sendo agredida e gritando por socorro, momento em que chamou a Polícia Militar. Os agentes chegaram ao local e o suspeito lutou com os militares, mas foi contido. A namorada dele precisou ser levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia. O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal e levado ao presídio. O nome dele não está sendo divulgado para preservar a vítima.