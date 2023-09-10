Homem é perseguido e morto a tiro após sair de forró na Serra

TV Gazeta que a vítima tinha passado a noite em um forró e, ao sair da festa, foi seguida por outro indivíduo. Quando estava quase chegando em casa, o homem foi atacado e atingido por um tiro. A identidade dele não foi divulgada pela Polícia Civil. Um homem foi morto com um disparo de arma de fogo, por volta das 5h20 da manhã deste domingo (10), no bairro Feu Rosa, na Serra . Testemunhas relataram à reportagem deque a vítima tinha passado a noite em um forró e, ao sair da festa, foi seguida por outro indivíduo. Quando estava quase chegando em casa, o homem foi atacado e atingido por um tiro. A identidade dele não foi divulgada pela Polícia Civil.

Populares também informaram que, bem perto do local do crime, tem um ponto de venda de drogas e que uma das possíveis motivações para o assassinato estaria relacionada a dívidas com a compra de entorpecentes.

Em nota, a Polícia Militar explicou que uma guarnição prosseguiu até o local e constatou que a vítima já estava em óbito. Ninguém soube informar aos policiais sobre autoria ou motivação do crime.

A Polícia Civil afirmou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra e até a tarde deste sábado (10) nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.