Professor é assassinado com tiro nas costas em Colatina
Atualizado em 11/01/2026 às 14h58
Um professor identificado como Maikel Dias, 43 anos, foi assassinado com um tiro nas costas no início da madrugada deste domingo (11), no bairro São Marcos, no município de Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida. Maikel tinha atuado como docente na rede estadual de ensino.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina e que, até o momento, nenhum suspeito foi preso. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Colatina.