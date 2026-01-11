Professor é assassinado com tiro nas costas em Colatina

Um professor identificado como Maikel Dias, 43 anos, foi assassinado com um tiro nas costas no início da madrugada deste domingo (11), no bairro São Marcos, no município de Colatina, Região Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada já sem vida. Maikel tinha atuado como docente na rede estadual de ensino.