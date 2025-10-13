Homem é morto após brigar em bar, bater carro e ser perseguido em Irupi

Um homem foi morto a facadas após brigar num bar, bater o carro que dirigia e ser perseguido, na madrugada de domingo (12), na zona rural de Irupi, no Caparaó capixaba. A confusão entre ele e mais quatro pessoas começou num estabelecimento comercial próximo a um posto de combustível, de acordo com testemunhas ouvidas pela Polícia Militar.

Ao sair do local da discussão dirigindo um Fox, a vítima bateu numa motocicleta Honda Twister de cor amarela e fez manobras perigosas no trânsito, segundo informações registradas no boletim unificado da PM.

O documento ainda aponta que, durante o trajeto até sua casa, o homem assassinado não percebeu que estava sendo seguido por uma outra moto vermelha e por um Gol branco. Foi atingido por golpes de faca no tórax ao descer do veículo.

Em nota, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Irupi. Até o momento nenhum suspeito foi detido, mas informações podem ser compartilhadas em sigilo ligando para o Disque-denúncia (181).

