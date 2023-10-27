Homem é morto a tiros por dupla de moto em Rio Marinho, Vila Velha

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (26) no bairro Rio Marinho, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido assassinada por dois suspeitos que estavam em uma moto.

A corporação informou ainda que houve um acionamento pelo Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após disparos de arma de fogo serem registrados no bairro e que uma pessoa havia sido baleada. No local, os militares teriam encontrado o homem já sem vida e acionaram a Polícia Civil.