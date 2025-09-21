Homem é morto a tiros por dupla em São Mateus
Um homem, que não teve o nome divulgado, foi morto a tiros na noite de sábado (20) na região de Fátima, no município de São Mateus, Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, populares contaram que dois suspeitos armados atiraram e fugiram em seguida. A vítima foi encontrada caída na rua e teve a morte confirmada por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Um carro estacionado também foi atingido pelos disparos.
Buscas foram feitas pela polícia, mas ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. A Polícia Civil disse neste domingo (21), que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.