Homem é morto a tiros na porta de casa em Mantenópolis

Um homem de 35 anos, que não teve a identidade divulgada pela polícia, foi morto a tiros na noite do último sábado (26) na porta da própria casa, localizada em uma propriedade no Córrego Vista Alegre, zona rural de Mantenópolis, no Noroeste do Estado.

À Polícia Militar, que foi acionada para ir até o local, a companheira da vítima informou que estava deitada com o marido, quando dois indivíduos chegaram chamando por ele. O homem, acreditando que seria seu patrão, teria levantado para abrir a porta, momento em que a mulher teria ouvido os disparos.

Ao levantar para verificar o que tinha acontecido, a esposa da vítima se deparou com o seu marido baleado e dois suspeitos fugindo em um veículo. O homem teve o óbito confirmado no local.

Ainda segundo a PM, buscas foram realizadas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.

A Polícia Civil informou, em nota, que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Mantenópolis.

O corpo do homem foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e liberado para os familiares.