Homem é morto a tiros na frente do filho em lanchonete de Piúma

Leandro dos Santos Brum, de 44 anos, foi morto a tiros em lanchonete em Piúma Crédito: Arquivo pessoal

Um homem foi morto a tiros em uma lanchonete localizada no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (21). Para a TV Gazeta, familiares contaram que Leandro estava acompanhado do filho, de 10 anos, quando tudo ocorreu.

No local, testemunhas contaram à Polícia Militar que um suspeito entrou atirando contra Leandro dos Santos Brum, de 44 anos, que morreu em seguida. Os policiais procuraram pelo atirador, mas ele não foi encontrado.

A Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta e disse que a ocorrência estava em andamento.