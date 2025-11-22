A Gazeta - Agora

Homem é morto a tiros na frente do filho em lanchonete de Piúma

Publicado em 22/11/2025 às 14h11
Leandro dos Santos Brum, de 44 anos, foi morto a tiros em lanchonete em Piúma
Leandro dos Santos Brum, de 44 anos, foi morto a tiros em lanchonete em Piúma Crédito: Arquivo pessoal

Um homem foi morto a tiros em uma lanchonete localizada no bairro Céu Azul, em Piúma, Litoral Sul do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (21). Para a TV Gazeta, familiares contaram que Leandro estava acompanhado do filho, de 10 anos, quando tudo ocorreu.

No local, testemunhas contaram à Polícia Militar que um suspeito entrou atirando contra Leandro dos Santos Brum, de 44 anos, que morreu em seguida. Os policiais procuraram pelo atirador, mas ele não foi encontrado. 

Polícia Civil foi procurada pela reportagem de A Gazeta e disse que a ocorrência estava em andamento. 

