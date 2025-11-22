Adolescente é morto a tiros enquanto caminhava com a namorada em Vila Velha

Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada deste sábado (22) no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Kayo Henrique Cordeiro Silva andava com a namorada de 15 anos a caminho de uma lanchonete, quando começou a ser perseguido.

Segundo apuração da TV Gazeta, criminosos teriam passado em um carro atirando contra a vítima. Kayo foi baleado na cabeça e, mesmo ferido, ainda correu cerca de 30 metros, mas caiu embaixo de uma árvore. O veículo usado pelos suspeitos já havia sido visto circulando pelo bairro momentos antes do ataque.

Ao perceber que seria atingido, o adolescente empurou a namorada para protegê-la dos disparos. De acordo com a Polícia Militar, Kayo chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Faria, no mesmo município, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso está sendo investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.