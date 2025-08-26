Homem é morto a tiros em São Torquato em Vila Velha
Atualizado em 26/08/2025 às 18h37
Um homem de 31 anos foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (26), no bairro São Torquato, em Vila Velha. A Polícia Militar informou que chegou ao local e encontrou a vítima, que teve o óbito confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).
A perícia foi acionada e o caso está sendo investigado pelo Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Até a publicação desde texto, não havia informações sobre a autoria ou motivação do crime.