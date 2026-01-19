A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Homem é morto a tiros em lanchonete na Serra

Publicado em 19/01/2026 às 15h38

Um homem de 39 anos, que não teve a identidade revelada, morreu a tiros em uma lanchonete no bairro Cascata, na Serra, na noite desse domingo (18). Testemunhas informaram a Polícia Militar, que a vítima estava bebendo quando duas pessoas chegaram em uma moto e atiraram contra ele. Logo depois a dupla fugiu e ninguém foi preso até o momento. 

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. "Detalhes da investigação não serão divulgados no momento", frisou a corporação. 

Publicidade