Homem é morto a tiros em frente de casa na véspera de Natal na Serra

Delegacia Crédito: Divulgação/SESP

Um homem de 37 anos foi morto a tiros na noite de quarta-feira (24), véspera de Natal, em frente à própria casa no bairro Novo Porto Canoa, na Serra. O crime aconteceu por volta das 22h45, na Avenida Domingos José Martins, e de acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada após um alerta de disparos de arma de fogo na região.

Ao chegar ao local, os policiais foram informados por moradores de que havia um homem baleado, caído próximo ao portão de uma residência. A vítima, identificada como Washington Ramos da Silva, apresentava diversas perfurações pelo corpo e havia grande quantidade de sangue no chão.

Ainda segundo a polícia, cápsulas de pistola foram encontradas perto do corpo, o que indica que vários disparos foram efetuados. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu-192) foi acionado e confirmou a morte no local. Conforme registrado no boletim, ele foi atingido por cerca de dez disparos de arma de fogo. As guarnições da Polícia Militar isolaram e preservaram a área até a chegada da perícia.

Em nota, a PM informou que até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do crime. A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e até o momento, nenhum suspeito foi detido.