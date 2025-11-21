Homem é morto a tiros em bairro de Cariacica
Publicado em 21/11/2025 às 11h29
Um homem ainda não identificado foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (21) no bairro Itacibá, em Cariacica. Segundo apuração do repórter André Afonso, da TV Gazeta, ele apresentava 11 perfurações nas costas, no ombro, na perna e nas costelas.
A Polícia Militar informou que foi acionada e, ao chegar ao local, não encontrou testemunhas nem pessoas que conhecessem a vítima. De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica.