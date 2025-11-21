Bairro Graúna

Homem é morto após ser acusado de tentar abrir ponto de tráfico em Cariacica

Rafael de Souza Costa, de 29 anos, foi encontrado baleado em uma área de vegetação perto de casa e chegou a ser socorrido, mas não resistiu

Publicado em 21 de novembro de 2025 às 10:56

Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica vai investigar o caso Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 29 anos foi morto com um tiro no peito após ser chamado em casa e levado para uma área de mata no bairro Graúna, em Cariacica, na noite de quinta-feira (20). Segundo testemunhas ouvidas pela Polícia Militar, ele teria sido alvo de um grupo que o acusava de tentar abrir um ponto de tráfico de drogas na região. Os suspeitos fugiram depois do crime.

Segundo informações apuradas pelo repórter André Afonso, da TV Gazeta, testemunhas contaram à PM que Rafael de Souza Costa estava em casa quando foi chamado por dois homens. Eles seriam moradores do bairro Santa Rosa, que fica próximo à região. O objetivo, segundo os relatos, era confrontá-lo. A dupla não estaria de acordo com a tentativa do jovem de abrir um ponto de tráfico no bairro.

Ainda de acordo com os relatos colhidos pelos policiais, os homens atraíram Rafael para uma área de mata e atiraram nele. O disparo único acertou o peito da vítima. Rafael foi socorrido por um parente, que o levou ao Pronto Atendimento de Alto Lage, mas ele não resistiu aos ferimentos.

Os suspeitos fugiram em direção ao bairro Santa Rosa e não foram localizados pela PM.

Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a reportagem de A Gazeta constatou que Rafael era natural da Bahia e tinha dois mandados de prisão em aberto por tráfico de drogas, expedidos pela Justiça de Itabuna e Ilhéus.

Investigação

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica. Até o momento, ninguém foi preso.

O corpo de Rafael foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por necropsia antes de ser liberado para a família.

A polícia reforça que informações que ajudem a identificar os envolvidos podem ser repassadas de forma anônima ao Disque-Denúncia 181, disponível gratuitamente em todo o Estado.

