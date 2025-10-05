Homem é morto a pauladas após briga em Guarapari

Delegacia Regional de Guarapari: suspeito foi autuado por homicídio na unidade policial Crédito: Divulgação/Sesp

Um homem de 37 anos foi morto a pauladas, na noite de sábado (4), em Santa Mônica, bairro na orla de Guarapari. Ele teria dado um tapa no rosto de uma pessoa em situação de rua, foi perseguido e assassinado.

A Polícia Militar relata que foi acionada para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio, mas, ao chegar ao local, se deparou com uma equipe do Samu tentando reanimar o homem após ter sido agredido, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. Testemunhas informaram à PM ter visto um homem em situação de rua correndo em direção à vítima e desferindo golpes de pau contra ele.

O suspeito fugiu, mas buscas foram realizadas pela polícia nas imediações e ele foi localizado na beira da praia, próximo a um posto de combustíveis. Após declarar ter dado as pauladas porque a vítima o teria agredido com um tapa no rosto, o suspeito, de 27 anos, foi levado para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari.

A Polícia Civil afirma que ele foi autuado em flagrante por homicídio e encaminhado ao sistema prisional. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, em Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.