Homem é flagrado dirigindo Jeep Compass roubado na BR 262 em Cariacica

Homem é flagrado com dirigindo Jeep Compass roubado na BR 262 Crédito: Divulgação PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem dirigindo um Jeep Compass roubado e com placas clonadas no fim da tarde desta segunda-feira (18), na BR 262, em Cariacica. Segundo a corporação, o veículo seguia em direção a Vila Velha quando passou a ser monitorado pelos agentes. Após verificarem que havia restrição de furto/roubo no registro do veículo, o motorista foi abordado conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.

A PRF explicou que o veículo passou a ser monitorado após uma análise de risco realizada pela corporação indicar possível adulteração dos dados do Jeep Compass. Com base nas informações recebidas, uma equipe foi até Campo Grande, em Cariacica, onde localizaram o carro. Os agentes realizaram a abordagem após o automóvel acessar a Rodovia Leste-Oeste.