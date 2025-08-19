Homem é flagrado dirigindo Jeep Compass roubado na BR 262 em Cariacica
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) flagrou um homem dirigindo um Jeep Compass roubado e com placas clonadas no fim da tarde desta segunda-feira (18), na BR 262, em Cariacica. Segundo a corporação, o veículo seguia em direção a Vila Velha quando passou a ser monitorado pelos agentes. Após verificarem que havia restrição de furto/roubo no registro do veículo, o motorista foi abordado conduzido à Delegacia Regional de Cariacica.
A PRF explicou que o veículo passou a ser monitorado após uma análise de risco realizada pela corporação indicar possível adulteração dos dados do Jeep Compass. Com base nas informações recebidas, uma equipe foi até Campo Grande, em Cariacica, onde localizaram o carro. Os agentes realizaram a abordagem após o automóvel acessar a Rodovia Leste-Oeste.
Inicialmente, o condutor contou aos policiais que teria adquirido o carro em uma negociação com terceiros, sem transferência formal de propriedade. No entanto, após a PRF constatar que se tratava de veículo com restrição de furto — crime ocorreu na Serra em março deste ano — o homem mudou sua versão, admitindo ter instalado placas falsas adquiridas por valor estimado em R$ 400. Ele foi conduzido à Delegacia Regional de Cariacica. A Polícia Civil foi procurada para informar sobre os procedimentos adotados com o suspeito na delegacia, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.