Homem é espancado por vizinho em briga devido a passarinho em Vila Velha

Um homem de 38 anos foi espancado a pauladas por um vizinho, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, por um motivo banal: o suposto roubo de um passarinho. Ele teve várias lesões pelo corpo e precisou ser levado para o hospital. O caso foi registrado na Polícia Civil como tentativa de homicídio.
Conforme apuração da repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, os dois começaram a brigar no final da tarde de domingo (9). O agressor, de 25 anos, teria chegado na casa do vizinho com um pedaço de madeira, já fazendo as acusações de roubo, e começou com os golpes.
A vítima teve lesões na cabeça, nas pernas e nos braços, e foi encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE). Testemunhas relataram aos investigadores que os vizinhos moram lado a lado e não há muro dividindo as casas; há cerca de três meses eles vinham tendo desentendimentos. Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Até o momento, nenhum suspeito foi detido".