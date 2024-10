Homem é esfaqueado dentro do Shopping Vitória

Testemunhas contaram aos policiais militares que na data anterior ao crime um homem teria discutido com a vítima assassinada. Conforme a PM, a criança foi baleada na perna e foi socorrida com quadro de saúde estável para o Hospital São Vicente de Paulo, em Bom Jesus do Itabapoana (RJ), município carioca vizinho. Maycon teve o óbito confirmado no local por uma equipe do Samu/192.