Homem é esfaqueado após cobrança de dívida de familiar em Nova Venécia Crédito: Reprodução | Leitor AG

Um homem de 23 anos foi esfaqueado, na manhã deste sábado (15), após ser cobrado por uma dívida envolvendo um familiar, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar (PM), após ser ferido com golpes de faca, a vítima correu até a casa da mãe para pedir ajuda e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192).

Segundo a PM, no hospital, o homem relatou que foi abordado pelo suspeito, que estaria cobrando uma dívida. Após discussão e agressões, o suspeito o atingiu com golpes de faca.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. A corporação destacou que denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site, onde é possível enviar fotos e vídeos.