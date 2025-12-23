Homem é encontrado morto ao lado de bicicleta e bolsa com fios na Serra

Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (23), no bairro Estância Monazítica, na Serra. De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi acionada após uma denúncia de disparos de arma de fogo na região.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o homem caído às margens da via, ao lado de uma bicicleta e de uma bolsa que continha fios.