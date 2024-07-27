Homem é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica

Um homem, de 43 anos, foi baleado na panturrilha durante um assalto na noite de sexta-feira (26), em Jardim Campo Grande, Cariacica. Após os tiros, o criminoso fugiu.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi acionada para o Pronto Atendimento de Alto Lage, no mesmo município, para verificar a informação de que um homem havia dado entrada baleado.
Na unidade, a vítima informou que o criminoso armado anunciou o assalto quando ela saía de casa. O homem disse que foi baleado na panturrilha esquerda por um disparo efetuado pelo assaltante, que fugiu em seguida. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi transferida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, ninguém foi preso.