Homem é baleado durante tentativa de assalto em Cariacica

Na unidade, a vítima informou que o criminoso armado anunciou o assalto quando ela saía de casa. O homem disse que foi baleado na panturrilha esquerda por um disparo efetuado pelo assaltante, que fugiu em seguida. Após os primeiros atendimentos, a vítima foi transferida ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória.