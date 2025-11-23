Homem é baleado dentro de carro em tentativa de homicídio em Cariacica

Viatura da Polícia Militar; viatura; Polícia Militar Crédito: Wilson Rodrigues

Um homem de 25 anos foi baleado na noite de sábado (22) no bairro Antônio Ferreira Borges, em Cariacica. À Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), que foi chamada para atender a ocorrência, a vítima relatou que estava dentro do próprio veículo, estacionado próximo à sua residência, quando ouviu disparos de arma de fogo em sua direção e acabou atingido nas costas.

O Samu foi acionado e socorreu a vítima, que foi encaminhada a um hospital da Grande Vitória. Até o momento, não havia atualização sobre o estado de saúde do homem.