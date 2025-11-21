Padrão de energia pega fogo e danifica fachada de comércios em Cariacica

Padrão de energia pegou fogo e danificou fachada de estabelecimentos em Cariacica Crédito: Leitor A Gazeta

Um padrão de energia pegou fogo e deu um susto em comerciantes de dois estabelecimentos no bairro Bela Aurora, em Cariacica, no início da tarde desta sexta-feira (21). Imagens registradas por testemunhas mostram muita fumaça saindo da frente de uma lanchonete e de uma açaiteria, que ficam lado a lado.

Parte da fachada foi danificada, mas ninguém ficou ferido. Por conta do incêndio, o prédio, que também conta com quatro residências no andar de cima, ficou sem energia, conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.