Padrão de energia pega fogo e danifica fachada de comércios em Cariacica
Um padrão de energia pegou fogo e deu um susto em comerciantes de dois estabelecimentos no bairro Bela Aurora, em Cariacica, no início da tarde desta sexta-feira (21). Imagens registradas por testemunhas mostram muita fumaça saindo da frente de uma lanchonete e de uma açaiteria, que ficam lado a lado.
Parte da fachada foi danificada, mas ninguém ficou ferido. Por conta do incêndio, o prédio, que também conta com quatro residências no andar de cima, ficou sem energia, conforme apuração da repórter Alice Sousa, da TV Gazeta.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e após ser constatado que as chamas não atingiram o restante do imóvel, a equipe fez o rescaldo e orientou os moradores a contratar um eletricista. Não houve solicitação de perícia.