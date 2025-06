Homem é atropelado por ônibus do Transcol na Avenida Vitória

Um homem foi atropelado por um ônibus do Transcol na Avenida Vitória, na Capital do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (2). Segundo a Guarda Municipal, o acidente aconteceu em frente à praça de Jucutuquara, quando o homem empurrava um carrinho de supermercado e caiu na via, sendo atingido pelo coletivo. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A reportagem demandou a Ceturb-ES, que gere o sistema Transcol, mas não houve retorno.>