Homem é assassinado e polícia investiga ligação com zoofilia na Serra

Um homem de 48 anos foi morto por espancamento em Serra Dourada II, na Serra, no último domingo (5). De acordo com o delegado Leandro Piquet, responsável pelo Núcleo de Proteção Animal da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA), há suspeita de que o indivíduo tenha cometido o crime de zoofilia no bairro, na última semana. A cena do abuso chegou a ser flagrada por uma câmera de segurança.

"As informações que chegaram por muita gente são de que uma pessoa que apareceu morta, vítima de espancamento, seria a pessoa que teria abusado de uma cachorra na sexta-feira (3). O apelido dele seria '22'. Precisamos da ajuda da sociedade para saber se essa pessoa de fato foi quem abusou do animal e se esse crime de homicídio tem relação com o crime de zoofilia. Continuamos trabalhando e contando com a ajuda de todos vocês", disse o delegado em uma publicação nas redes sociais.