Homem é assassinado a tiros no bairro São Marcos II, na Serra

Um homem foi assassinado a tiros na noite de terça-feira (23), no bairro São Marcos II, na Serra, Segundo a Polícia Militar, houve o acionamento e, após encontrarem o corpo da vítima, os militares acionaram a perícia. Nenhum suspeito foi localizado no local.

A perícia da Polícia Científica esteve no local e, após os trabalhos, encaminhou o corpo ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares. O caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e nenhum suspeito foi detido até o momento, segundo a Polícia Civil.