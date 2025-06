Homem é assassinado a tiros em ponto de ônibus na Serra

Ao posicionar a câmera do celular sobre o QR Code presente nas placas ou adesivos, o usuário é redirecionado para o Parquímetro Virtual da Serra. Em seguida, basta informar a placa do veículo, escolher o tempo de permanência desejado e realizar o pagamento por Pix. A funcionalidade foi especialmente pensada para áreas onde não há ponto de venda físico ou presença constante de monitores.>

O diretor do Departamento de Operações de Trânsito da Serra (DOT), Fábio Alves, acredita que a novidade trará mais rapidez e comodidade para quem utiliza as vagas do rotativo. “Essa solução foi desenvolvida com foco na praticidade para o cidadão. Agora, o condutor não precisa mais se preocupar em localizar um ponto de venda ou instalar um aplicativo. É uma alternativa simples e eficaz, que facilita a rotina de quem depende do estacionamento rotativo diariamente”, ressalta.>