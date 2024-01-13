Homem é assassinado a tiros e mulher fica ferida em Vila Velha

Um homem foi assassinado a tiros e uma mulher ficou ferida na noite de sexta-feira (12), no bairro Boa Vista I, em Vila Velha. Não há informações sobre a dinâmica do crime, mas o ataque foi confirmado pela Polícia Militar. Segundo a corporação, ao chegar ao local, as vítimas já haviam sido socorridas por populares.

A PM ainda informou que o homem baleadofoi levado para o PA da Glória, onde foi constatado o óbito. Já a mulher, de 21 anos, foi socorrida para um hospital particular e depois transferida para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

Agentes da polícia que estavam nas proximidades do local do crime visualizaram uma aglomeração de pessoas e moradores apontando em direção a uma moto, em que estaria o suspeito. “Foi solicitado apoio e realizado o acompanhamento ao veículo, porém o motociclista conseguiu fugir", informou a PM.