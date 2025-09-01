Homem é assassinado a tiros dentro de casa na Serra

Um homem identificado como Edelso Santos da Silva, de 37 anos, foi morto a tiros dentro de uma casa no bairro Nova Carapina I, na Serra, no início da madrugada desta segunda-feira (1º).

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o portão da residência parcialmente arrombado e a vítima já sem vida.

De acordo com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso e, por enquanto, outros detalhes não serão divulgados para não atrapalhar as apurações.