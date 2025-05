Homem é assassinado a tiros após receber ligação em Baixo Guandu

Um homem de 29 anos, que não teve o nome divulgado, foi assassinado a tiros na noite de sexta-feira (16), em uma rua no bairro Vila Kennedy, em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a mãe da vítima estava no local e disse que o filho recebeu uma ligação de uma pessoa marcando um encontro e, logo após ele sair, aconteceu o crime.>