Homem é assassinado a pauladas em praça de Valparaíso, na Serra

Um homem foi morto a pauladas em frente a uma distribuidora, no bairro Valparaíso, na Serra , na madrugada desta quarta-feira (14). A Polícia Militar informou que os policiais encontraram a vítima caída no gramado de uma praça, com ferimentos na cabeça e já sem sinais vitais.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) da Polícia Científica, em Vitória. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi preso, e não há informações sobre a motivação do crime.