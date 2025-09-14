Homem é agredido até a morte por ser suspeito de assassinato na Serra

Dois homens morreram após uma sequência de agressões ocorridas na madrugada deste domingo (13), no bairro Cidade Pomar, na Serra. De acordo com a Polícia Militar do Espírito Santo, os policiais foram acionados inicialmente para atender a uma ocorrência em que um homem, de 41 anos, foi encontrado morto em via pública com ferimentos na cabeça, além de diversas lesões pelo corpo.

Momentos depois, os militares receberam a informação de que, antes de ser morto, esse mesmo homem teria atacado outra pessoa com uma faca, próximo a um bar no mesmo bairro. Após isso, o homem teria fugido, mas foi alcançado e agredido até a morte. A vítima do ataque também não resistiu aos ferimentos e foi encontrada morta em outro ponto da região. Os envolvidos não tiveram os nomes divulgados. A motivação dos crimes ainda é desconhecida.