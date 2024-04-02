Homem é achado morto com marcas de tiros em área de mata em Vitória

Um homem foi encontrado morto em uma área de mata no bairro Conquista, em Vitória, na tarde da última segunda-feira (1º). A Polícia Militar informou à reportagem que uma equipe esteve no bairro para verificar uma possível ocorrência de homicídio por arma de fogo. No local, os policiais foram informados por populares que havia o corpo de um indivíduo de 28 anos em uma região de mata, local de difícil acesso. Ao chegar ao ponto indicado, os policiais constataram que a vítima havia sido morta por disparos de arma de fogo.
Familiares da vítima relataram aos militares que o homem saiu de casa no domingo (31) e não retornou. O nome dele não foi divulgado. O corpo foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.