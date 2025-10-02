A Gazeta - Agora

Homem de 21 anos é preso por estuprar menina de 12 anos em Vitória

Publicado em 02/10/2025 às 10h58
Delegacia Regional de Vitória
Suspeito de estupro de vulnerável foi levado para a Delegacia Regional de Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem de 21 anos foi preso por estupro de vulnerável em Vitória após a família de uma menina de 12 anos descobrir que o suspeito havia marcado um encontro com a adolescente e a levado para a casa dele. O crime foi denunciado pelo tio da vítima, que soube que ela foi para a escola na quarta-feira (1º), mas não entrou na unidade de ensino.

Guardas municipais foram acionados e localizaram o suspeito de 21 anos. Ele alegou que frequentava a mesma academia de arte marcial da adolescente e disse que eles mantinham um "relacionamento afetivo". O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.    

► No Brasil, a prática de atos libidinosos (aqui cabe até mesmo um selinho) bem como relação sexual com menores de 14 anos são crimes de estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento por parte do menor ou dos pais dele. Saiba mais aqui.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

Com os hormônios da adolescência, é natural que jovens queiram iniciar a vida amorosa. Mas, com qual idade a legislação permite namorar?

Quando namorar é considerado crime no Brasil

Homem invade consultórios e faz quebra-quebra em PA de Vitória; vídeo

Publicado em 02/10/2025 às 11h09
Confusão começou quando suspeito exigiu atendimento imediato para a esposa e invadiu consultórios.

Um homem de 21 anos, identificado como Pablo Rodrigo Santos da Silva, quebrou equipamentos do Pronto-Atendimento de São Pedro, em Vitória, após exigir atendimento imediato para a esposa, nesta quarta-feira (1°). Segundo a Guarda Municipal de Vitória, ele abriu portas de consultórios à procura de médicos e, ao sair de um deles, socou um monitor na área de classificação.

A Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que a paciente chegou ao PA de São Pedro às 19h27. Por volta das 20h30, as câmeras de segurança registraram o momento em que o acompanhante, Pablo Rodrigo, começou a danificar os monitores e quebrou vidros da recepção da unidade.  Às 20h51, a paciente foi chamada pelo médico e não entrou para o atendimento, conforme a Semus, logo, o médico chamou outro paciente. Durante esse atendimento, o acompanhante chutou a porta do consultório médico e ameaçou o profissional e o paciente que estava sendo atendido. 

A Guarda Civil Municipal de Vitória foi acionada, mas, ao chegar na unidade, Pablo já havia deixado o local. Com ajuda da Central de Monitoramento, os agentes encontraram o suspeito no Pronto Atendimento da Praia do Suá. A Semus ainda reforçou que o atendimento foi mantido no PA, sem prejuízo aos demais pacientes. Os monitores já foram substituídos na noite desta quarta-feira (1º) e o vidro da recepção será trocado na manhã desta quinta-feira (2).

A Polícia Civil informa que o suspeito, de 21 anos, conduzido pela Guarda Municipal à Delegacia Regional de Vitória, foi autuado em flagrante por dano ao patrimônio público e foi encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Policiais prendem suspeitos de tráfico e homicídios em operação em Jaguaré

Publicado em 02/10/2025 às 11h02
Operação mira traficantes e assassinos em Jaguaré
Operação mira traficantes e assassinos em Jaguaré Crédito: Divulgação | PCES

As polícias Civil e Militar realizaram uma operação conjunta e cumpriram mandados de prisão contra traficantes e homicidas em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (2). As buscas e apreensões ocorreram em sete residências nos bairros Novo Tempo, Seac e Centro.

De acordo com a Polícia Civil, três pessoas foram presas, e apreendidos dinheiro em espécie, uma pistola calibre .380, munições de calibre 9 mm, maconha e notas falsas de R$ 100, algumas delas danificadas. Durante a ação, uma adolescente que havia fugido de um abrigo em Jaguaré foi localizada e será reintegrada à instituição.


Homem é preso após colocar fogo na casa da companheira em Vila Velha

Publicado em 02/10/2025 às 10h51

Um homem de 28 anos foi preso na tarde de quarta-feira (1º) após incendiar a casa da companheira, de 42 anos, no bairro Cobilândia, em Vila Velha. De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que, em seguida, o suspeito ainda a ameaçou com uma faca, dizendo que iria matá-la.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas, segundo a corporação, quando a equipe chegou ao local, o fogo tinha apagado e não foi necessária intervenção.

Polícia Civil informou que o homem foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha e autuado em flagrante por ameaça qualificada e por causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem majorado por ser em casa habitada, ou destinada à habitação, ambos na forma da Lei Maria da Penha. Ambos os crimes foram enquadrados na Lei Maria da Penha. Em seguida, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

Saiba como a Defensoria Pública oferece apoio jurídico completo para mulheres vítimas de violência doméstica.
Com histórico de roubos, jovem assalta motorista e é preso em Itapemirim

Publicado em 02/10/2025 às 10h46
Com histórico de roubos, jovem assalta motorista e é preso em Itapemirim
Jovem de 21 anos foi preso com uma pistola falsa Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 21 anos foi preso em flagrante, suspeito de assaltar um motorista de aplicativo após pedir uma corrida na localidade de Rosa Meireles, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo. O crime aconteceu na quarta-feira (1º). A Polícia Civil afirma que Lázaro Gomes de Souza usou uma pistola falsa para intimidar a vítima, e disse que ele já tem registros anteriores pelo mesmo tipo de crime.

Segundo a corporação, o motorista de aplicativo teve eletrônicos roubados. O suspeito foi encontrado em uma casa frequentada por usuários de drogas, ainda com a réplica da arma no bolso. O delegado de Itapemirim, Daniel de Araujo, disse que ele confessou o crime ao ser abordado. “No mês passado, Lázaro já havia sido preso em flagrante por furto qualificado e, mesmo respondendo a pelo menos cinco registros policiais por crimes de furto e roubo, encontrava-se em liberdade após audiência de custódia”, afirmou.

Após ser autuado em flagrante por roubo, Lázaro foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. A reportagem de A Gazeta demandou a Secretaria da Justiça do Espírito Santo (Sejus) para saber sobre os registros do suspeito junto ao sistema prisional, mas não houve manifestação até a última atualização desta matéria.

Avô é preso suspeito de estuprar neta de oito anos em São Mateus

Publicado em 02/10/2025 às 09h13
Homem de 61 anos é preso suspeito de estuprar neta de 8 anos em São Mateus
Homem de 61 anos foi preso suspeito de estuprar neta de oito anos em São Mateus Crédito: Divulgação | PCES

Um homem de 61 anos foi preso suspeito de estuprar a neta de 8 anos em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O mandado de prisão, expedido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus, foi cumprido na terça-feira (30). O nome do indivíduo e o bairro onde aconteceu o caso não estão sendo divulgados para não expor a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).

A Polícia Civil informou que, após a prisão, o homem foi conduzido à Delegacia Regional de São Mateus e, posteriormente, encaminhado ao sistema prisional – onde permanecerá à disposição da Justiça.

Após pesadelo no mar, empresário do ES pede companheira em casamento; vídeo

Publicado em 02/10/2025 às 08h55
Maikel Araujo dos Santos pediu a companheira, Fernanda, em casamento

Depois de voltar para casa após ficar 50 horas à deriva em alto-mar, o empresário Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, pediu a companheira Fernanda Duarte em casamento. A surpresa foi flagrada pela cunhada dele, a capitão do Corpo de Bombeiros Carla Andresa, que publicou o momento nas redes sociais (veja acima) na noite de quarta-feira (1º). 

"Queria aproveitar esse momento, ver a guerreira que você é, e te pedir em casamento", disse ele, após contar que, quando estava em alto-mar, gravou um vídeo se despedindo da companheira por achar que não seria mais resgatado. "O arrependimento que eu sentia era algo tão grande, porque eu sabia que a chance de eu morrer era muito grande e eu não poderia falar para ela o quanto que ela é especial, que mudou minha vida e o quanto eu amava ela", lembrou.

Fernanda está grávida de uma menina. Maikel saiu com o montador de móveis Ronald Menezes de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no domingo (28). Uma pane elétrica na lancha deles fez com que a embarcação fosse empurrada até São João da Barra, no Rio de Janeiro, onde eles foram localizados por um navio mercante na terça-feira (30). Para sobreviver, os dois racionaram água e comeram peixe cru. Clique aqui para mais detalhes da história.

Caminhão-cegonha pega fogo na BR 262 entre Viana e Domingos Martins

Atualizado em 02/10/2025 às 11h10
Incêndio causou a interdição da rodovia na manhã desta quinta-feira (02)

Um caminhão-cegonha pegou fogo na BR 262, entre Viana e Domingos Martins, por volta das 6h50 da manhã desta quinta-feira (2). A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou para a TV Gazeta que foi acionada pelo Corpo de Bombeiros para atuar na ocorrência. Por conta do incêndio, o trânsito próximo à ponte sobre o Rio Jucu chegou a ser parcialmente interditado para a segurança de quem passava pelo local. 

As chamas começaram na parte de baixo da cegonha e já estavam alcançando os veículos na plataforma de cima do caminhão. Em nota, a PRF informou que foi acionada às 6h57 para a ocorrência no km 29 da rodovia, entre Viana e Domingos Martins, próximo à ponte do Rio Jucu. Segundo a corporação, informações preliminares indicam que não houve vítimas e às 9h30 o trânsito já fluía sem interdição: "Como no local são três faixas, a cegonha está ocupando uma faixa e os veículos trafegam pelas outras duas faixas", afirmou, em nota.

Corpo de Bombeiros detalhou que o caminhão estava na rodovia seguindo no sentido Viana e as chamas se concentravam na parte inferior do semirreboque (nas rodas e pneus), "apresentando-se em altura considerável, estimadamente de um metro. A equipe iniciou o combate direto, providenciando o resfriamento e, por conseguinte, a extinção do fogo", disse.

Caminhão-cegonha pega fogo na BR 262 entre Viana e Domingos Martins
Caminhão-cegonha pega fogo na BR 262 entre Viana e Domingos Martins Crédito: Reprodução
Pedreiro morre atropelado por caminhão em Guarapari

Publicado em 01/10/2025 às 21h27
Pedreiro foi atropelado por caminhão após uma curva em Guarapari
Pedreiro foi atropelado por caminhão após uma curva em Guarapari Crédito: Daniel Marçal

Um pedreiro de 45 anos, identificado como Rogério dos Reis Zeferino, morreu no fim da tarde desta quarta-feira (1º), após ser atropelado por um caminhão, no bairro Jardim Santa Rosa, em Guarapari.

No momento do acidente, Rogério, que era morador do bairro Muquiçaba, estava em uma bicicleta, da qual acabou se desequilibrando, sendo atropelado em seguida. O motorista, que estava a caminho de uma entrega, relatou que não viu a vítima ao fazer uma curva.

A Polícia Militar está no local. O motorista foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo, segundo apuração do repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta.

Mais detalhes sobre a ocorrência foram solicitados à PMES e à Polícia Civil. O texto será atualizado quando houver resposta.

Pescadores do ES improvisaram vela com roupas após pane em lancha em alto-mar

Publicado em 01/10/2025 às 19h09
Maikel Araújo estava em alto-mar com o amigo Ronald Menezes. Eles foram encontrados na terça-feira (30)

Após o motor da lancha em que estavam sofrer uma pane em alto-mar, Maikel Araujo dos Santos, criador do Macakids, e o montador de móveis Ronald Menezes improvisaram uma vela, usando roupas, para que a embarcação continuasse se movendo com a força do vento. Eles fizeram um vídeo mostrando a "gambiarra" (veja acima).

A dupla, que havia saído para pescar em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, no domingo (28), foi empurrada até São João da Barra, no Estado do Rio de Janeiro, onde foram localizados na terça-feira (30) por um navio mercante. Para sobreviver, os dois comeram peixe cru que pescaram no oceano e racionaram água. Leia mais sobre a história clicando aqui.

Saiba o que é a umidade do ar e como ela pode afetar a saúde do capixaba

Publicado em 01/10/2025 às 19h06
Sol, calor
A baixa umidade, como registrada em várias regiões do país nesta semana, pode representar perigos à saúde Crédito: Freepik

Estados do Brasil estão, nesta semana, com alertas de perigo para baixa umidade. O Espírito Santo chegou a entrar na lista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) na última terça-feira (30), com aviso de que os níveis estariam entre 30% e 20%, o que indica baixo risco à saúde. Mas, afinal, o que isso significa?

De acordo com Márcio Bueno, meteorologista da Tempo OK, umidade relativa do ar é a quantidade de vapor de água que cabe em uma parcela de ar. "A gente pode fazer uma comparação como se fosse um copo, por exemplo: quando a gente fala que a umidade está em 50%, é como se o copo estivesse 50% cheio; nele ainda cabe mais água, mas tem 50% de água disponível ali dentro. E essa variação da umidade ocorre muito por conta da variação de temperatura e da disponibilidade da umidade no local", detalhou. 

E qual é o nível considerado "normal"? Segundo Márcio, a Organização Mundial da Saúde (OMS) considera como saudável níveis de umidade entre 40% e 60%. Quando ela está abaixo disso, o ar se torna muito seco e pode causar desidratação e irritação nas mucosas; por isso, é importante o cuidado com a hidratação. Também pode haver impacto no meio ambiente, como o aumento do risco de queimadas. 

"Quando a umidade está muito alta também pode ser um problema, porque ela pode causar desconforto térmico e favorecer a proliferação de fungos e bactérias, e torna mais difícil da gente respirar. Dá uma sensação de como se você tivesse acabado de sair do banho", pontuou o especialista. 

Alerta vermelho, laranja e amarelo: o que realmente significa cada um deles
Prefeitura vai apurar ataque de Pitbull que matou cachorro dentro de UPA em Linhares

Publicado em 01/10/2025 às 18h57
Incidente ocorreu enquanto a tutora do animal atacado recebia atendimento na unidade.

Um cachorro de pequeno porte morreu nesta quarta-feira (1) após ser atacado por um pitbull dentro de uma Unidade de Saúde da Família (USF) em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O incidente aconteceu enquanto a tutora do animal recebia atendimento na unidade do Residencial Rio Doce. A dona tentou socorrer o cachorro, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Em imagens enviadas para a reportagem de A Gazeta, é possível ver o pitbull em cima do cachorro menor. Outros pacientes presentes na unidade se desesperaram e tentaram separar os cães. De acordo com apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta, populares relataram que o pitbull estava em uma pracinha próxima ao postinho, com o tutor. O cachorro estava de coleira, mas não usava focinheira. Ao perceber outro cão passando perto do local, o cão se soltou e atacou o outro.

Prefeitura de Linhares informou que, após denúncia de moradores, foi instaurado um processo administrativo para identificar o tutor do pitbull, que pode ser multado ou ter o cão recolhido. Neste caso, o cão ficará em observação no Centro de Controle de Zoonoses e poderá ser disponibilizado para adoção mediante assinatura de termo de responsabilidade pelo novo tutor. A Secretaria de Meio Ambiente também registrará o caso junto à Polícia Ambiental.

Mulher é presa no ES após tentar entrar em presídio com drogas nas partes íntimas

Publicado em 01/10/2025 às 18h45

Uma mulher foi presa no fim da manhã desta terça (30) com maconha, haxixe e comprimidos escondidos nas partes íntimas após passar por revista para visitar o marido no Complexo Penitenciário do Xuri, em Vila Velha. O escâner corporal do presídio acusou que Laleska Neves Coutinho estava com comprimidos e buchas de drogas.

De acordo com a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Laleska iria realizar uma visita íntima na unidade prisional quando a imagem do aparelho de revista constatou que ela carregava as drogas. Questionada, a autônoma de 31 anos confessou que trazia consigo materiais ilícitos e, de forma espontânea, pediu para retirar os conteúdos, que incluía cinco buchas de material similar a fumo pesado, duas buchas de maconha, cinco buchas de haxixe, sete comprimidos azuis não identificados e 15 comprimidos de cor laranja, que foram testados positivamente para cocaína.

Polícia Civil informou que a suspeita foi conduzida pela Polícia Penal à Delegacia Regional de Vila Velha, autuada em flagrante por tráfico de drogas e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Cariacica.

*Este texto foi escrito por Sara Ohnesorge, aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. O conteúdo foi editado por Júlia Afonso.

Empresas do ES são investigadas pela PF por fraude em importações

Publicado em 01/10/2025 às 17h50
Operação Importador Oculto, da Polícia Federal, cumpriu mandado de busca e apreensão em Vitória
Operação Importador Oculto, da Polícia Federal, cumpriu mandado de busca e apreensão em Vitória Crédito: PF/ Divulgação

Empresas do Espírito Santo estão sendo investigadas pela Polícia Federal por suspeita de fraudes em importações e subfaturamento de mercadorias. A corporação cumpriu um mandado de busca e apreensão com aoperação Importador Oculto, na manhã desta quarta-feira (1º), em Vitória, para apuração do que está sendo considerado um "sofisticado esquema". 

As investigações apontam que empresas eram usadas como fachada em transações comerciais, ocultando o verdadeiro beneficiário dos negócios. Os investigados podem responder pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e descaminho. Se condenados, as penas podem ultrapassam 10 anos de reclusão.

De acordo com a PF, diversas importações foram registradas em nome de uma empresa intermediária, mas executadas em favor de outra sociedade, que não constava nos registros formais. O esquema, ainda segundo a corporação, teria o objetivo de driblar impostos sobre importação, o que caracterizaria também concorrência desleal, além de fraude ao controle aduaneiro.

Antes de pane no motor, dupla gravou vídeo com super pescaria em alto-mar

Publicado em 01/10/2025 às 17h46
Maikel Araújo pescava antes da lancha parar de funcionar, em Marataízes

Antes dos momentos de desespero e aflição, a dupla de amigos: o criador do Macakids, Maikel Araújo, e o pescador Ronald Menezes, gravaram vídeos com a pescaria farta, realizada no último domingo (28), em Anchieta, no litoral Sul capixaba. Nos registros, Maikel exibe os grandes peixes que conseguiram, entre eles uma cioba: que serviu de alimento durante os dias em que ficaram à deriva. (Vídeo acima)

Os amigos ficaram desaparecidos por dois dias, até serem resgatados na terça-feira (30), na altura do município de São João da Barra, no Rio de Janeiro. Eles ficaram cerca de 50 horas à deriva, sem comunicação com a terra firme.

Nesta quarta-feira (1), já em terras capixabas, a dupla contou os detalhes dos dias vividos em alto-mar até o momento em que foram avistados e resgatados pela tripulação de um rebocador prestador de serviço para a Petrobras. 

"Vou lutar para voltar", diz criador do Macakids em vídeo de despedida

Publicado em 01/10/2025 às 17h29
Maikel Araújo estava em alto-mar com o empresário Ronald Menezes. Eles foram encontrados na terça-feira (30)

O empresário Maikel Araújo, criador do 'Macakids', gravou um vídeo se despedindo da família, enquanto ele e o amigo Ronald Menezes estavam desaparecidos em alto-mar, após a embarcação dar pane no último domingo (28), em Anchieta, no Litoral Sul capixaba. Registros também foram feitos quando eles foram resgatados, na terça-feira (30), na altura do município de São João da Barra, no Norte Fluminense.

No vídeo de despedida, Maikel se emociona ao lembrar que não poderia ver a filha nascer. Ele também se declarou à esposa Fernanda e pediu desculpas aos familiares por tudo.

O empresário também destacou que iria seguir firme até conseguir o resgate. "Eu vou lutar bravamente para poder voltar", disse. Maikel ainda destacou os problemas causados pela pane da lancha e que estava cogitando em nadar até a costa para conseguir resgate. (Vejo vídeo completo acima)

Motorista sem CNH se envolve em acidente e motociclista fica ferido em Guriri

Publicado em 01/10/2025 às 17h05
Acidente aconteceu no bairro Guriri. Vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Roberto Silvares

Um motociclista ficou ferido após colidir com um carro conduzido por uma motorista sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), na terça-feira (30), em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. O acidente aconteceu no bairro Guriri. Em imagens cedidas à reportagem de A Gazeta é possível ver o momento em que os veículos se chocam e o motociclista é arremessado para frente.

Segundo a Polícia Militar, a motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Como não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), os policiais confeccionaram um auto de infração. O motociclista foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) e encaminhado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Clientes da Vivo reclamam de instabilidade nos serviços nesta quarta-feira (1º)

Atualizado em 01/10/2025 às 18h08

Clientes da operadora Vivo relataram instabilidade nos serviços de telefonia móvel e internet nesta quarta-feira (1º). As reclamações começaram a surgir no início da tarde e, por volta das 15h, o portal Downdetector, que monitora o funcionamento de sites e aplicativos, registrou um pico de notificações de falhas.

Leitores de A Gazeta da Grande Vitória e também de outras regiões, como Linhares, afirmam que enfrentam dificuldades para realizar ligações e navegar na internet. A reportagem entrou em contato com a Vivo em busca de esclarecimentos. Às 18h, a operadora informou que os serviços estavam normalizados: "Assim que foram identificadas, a companhia mobilizou sua equipe técnica, que atuou para apurar e solucionar a instabilidade mencionada por alguns clientes".

Adolescente atingida por bolada é recepcionada por amigos e família em Marataízes

Publicado em 01/10/2025 às 16h26
Ludiely Fernandes Santos, de 14 anos, recebeu alta e voltou para casa na terça-feira (30)

Amigos e familiares da adolescente que foi hospitalizada após uma bolada prepararam uma recepção especial para ela em Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (30). No mesmo dia, ela recebeu alta após ficar internada no Hospital Infantil Francisco de Assis, em Cachoeiro de Itapemirim.

Com direito a flores, cartazes e música, a homenagem aconteceu no momento em que Ludiely Fernandes Santos, de 14 anos, voltou para casa. "Sua força é inspiradora. Estamos muito felizes por sua recuperação", diz um dos cartazes.

A menor foi atingida acidentalmente por uma "bolada" na cabeça no dia 18 de setembro, em uma escola municipal. Por sofrer com epilepsia, ela teve uma crise convulsiva e precisou ser hospitalizada. Segundo a mãe de Ludielly, a doença é tratada desde que ela era bebê e estava controlada. Ela voltou a apresentar crises recentemente e vai retomar o acompanhamento com um neurologista.

Foragido da Bahia é preso com drogas em Anchieta

Publicado em 01/10/2025 às 16h24
Foragido da BA é encontrado com drogas no ES
Com o preso foram encontrados aproximadamente 15 tabletes de maconha, comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e dinheiro do tráfico de drogas Crédito: Divulgação | Força Tática 10ª Companhia Independente da PM

Um homem de 27 anos considerado foragido na Bahia foi preso por tráfico de drogas no bairro Justiça II, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na terça-feira (30). De acordo com a Polícia Militar, ele também é suspeito de participar de uma tentativa de homicídio a tiros que ocorreu em setembro na cidade capixaba.

No apartamento dele foram apreendidos aproximadamente 15 tabletes de maconha, dezenas de comprimidos de ecstasy, uma balança de precisão e dinheiro do tráfico de drogas. O suspeito e o material apreendidos foram levados para a 5ª Delegacia Regional de Guarapari. O jovem, que não teve o nome divulgado, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. A Polícia Civil também cumpriu o mandado de prisão que ele tinha em aberto por roubo, expedido pela Comarca de Porto Seguro da Bahia. 