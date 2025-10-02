Homem de 21 anos é preso por estuprar menina de 12 anos em Vitória
Um homem de 21 anos foi preso por estupro de vulnerável em Vitória após a família de uma menina de 12 anos descobrir que o suspeito havia marcado um encontro com a adolescente e a levado para a casa dele. O crime foi denunciado pelo tio da vítima, que soube que ela foi para a escola na quarta-feira (1º), mas não entrou na unidade de ensino.
Guardas municipais foram acionados e localizaram o suspeito de 21 anos. Ele alegou que frequentava a mesma academia de arte marcial da adolescente e disse que eles mantinham um "relacionamento afetivo". O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Vitória, onde foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e, posteriormente, encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa, em Viana.
► No Brasil, a prática de atos libidinosos (aqui cabe até mesmo um selinho) bem como relação sexual com menores de 14 anos são crimes de estupro de vulnerável, mesmo que haja consentimento por parte do menor ou dos pais dele. Saiba mais aqui.
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde ocorreu o crime não estão sendo divulgados para preservar a vítima, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad).