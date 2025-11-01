Homem agride a ex-mulher dentro de apartamento em Jardim Camburi

Agressão foi registrada em apartamento na Rua Ruy Pinto Bandeira, em Jardim Camburi Crédito: Google Street View

Um homem de 70 anos foi preso suspeito de agredir a ex-mulher em um apartamento, no bairro Jardim Camburi, em Vitória. Ela declarou à Polícia Militar que recebeu socos e foi ameaçada pelo ex dentro do imóvel. Cadeirante, ele foi autuado pela Lei Maria da Penha e depois conduzido ao sistema prisional.

O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (31), em um prédio da Rua Ruy Pinto Bandeira, a duas quadras da Praia de Camburi. No imóvel, ainda se encontrava a filha do casal que, segundo a PM, declarou também ter sido agredida pelo pai e se trancou em um quarto para se proteger.

O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Vitória onde, conforme informações da Polícia Civil, foi autuado em flagrante por lesão corporal e dano qualificado, ambos dentro da Lei Maria da Penha. Depois de ouvido, foi encaminhado à prisão.