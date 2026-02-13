Hemoes convoca doadores de sangue para reforçar estoques no Carnaval

O Centro de Hemoterapia e Hematologia do Espírito Santo (Hemoes) convocou, nesta sexta-feira (13), doadores de sangue para comparecerem às unidades do Estado e ajudarem a manter os estoques em nível seguro durante o período do Carnaval.

Segundo o Hemoes, todos os tipos sanguíneos são bem-vindos. Em Vitória, as doações podem ser feitas das 7h às 18h20 (horário de cadastro do doador), inclusive durante a próxima semana de Carnaval, com funcionamento normal. Já nos hemocentros de Linhares, Colatina e São Mateus, além da unidade de coleta da Serra, as atividades serão retomadas após o feriado, na quinta-feira (19).