Hemocentro de Colatina está com baixo estoque e pede doações de sangue

O Hemocentro de Colatina iniciou a semana precisando de doações de sangue, pois o nível dos estoques está crítico. Somente na semana passada, as doações caíram cerca de 70%, afetando hospitais estaduais da região, além dos pacientes que realizam tratamentos com componentes sanguíneos. Pessoas entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias podem ser doadoras de sangue. Também é necessário pesar mais de 50 quilos, estar em boas condições de saúde e não ter doenças transmissíveis de forma venosa. Os doadores de idades entre 16 e 17 anos podem doar somente sob autorização formal de pais e/ou responsáveis legais, além da apresentação do documento de quem assinou a autorização.