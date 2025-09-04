Grupo soltou fogos em presídio do ES para comemorar soltura de amigo

Cinco suspeitos que estavam em um carro tentaram fugir, mas foram detidos pela Polícia Penal Crédito: Reprodução

O grupo detido na última quarta-feira (3) após soltar fogos de artifício na frente do Complexo Penitenciário de Xuri, em Vila Velha, estava comemorando a soltura de um amigo. É que um deles tinha sido liberado da cadeia naquele dia, e os outros quatro quiseram celebrar. Um deles havia sido liberado da cadeia naquele dia, e os outros quatro decidiram celebrar.

O problema é que a comemoração ocorreu bem na guarita da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III), e os policiais penais confundiram o barulho com tiros. "Um desses fogos se desviou e estourou na frente de outra de nossas unidades prisionais, a PEVVIII. Os policiais acharam que estavam sob ataque com arma de fogo, e poderia ter acontecido uma tragédia. Imagine se os policiais tivessem aberto fogo em sentido contrário?", disse o secretário de Estado da Justiça, Rafael Pacheco, em entrevista à TV Gazeta.

Os cinco suspeitos foram detidos e levados para a delegacia, mas acabaram liberados. O secretário deixou um alerta: "Você está dentro de uma área de segurança. Aqui existe uma tensão pré-estabelecida por conta da atividade deste local, então não é razoável ter um comportamento que crie tensão ou faça acreditar que as pessoas estão sob ameaça. As pessoas e famílias são bem-vindas, mas é fundamental que o comportamento seja adequado para preservar a segurança, a disciplina e a vida de todos que estão aqui."