Grupo é detido após ataque com fogos de artifício a presídio em Vila Velha

Fogos de artifício usados pelo grupo para atacar portaria da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III) Crédito: Reprodução

Cinco suspeitos foram detidos após um ataque com fogos de artifício às portarias de unidades prisionais do Complexo Penitenciário de Xuri, principalmente da Penitenciária Estadual de Vila Velha III (PEVV III). O fato aconteceu na noite de quarta-feira (3). Policiais penais que atuam no local contaram que ouviram um barulho parecido com o de disparos de arma de fogo e, ao se aproximarem da entrada da unidade, escutaram um estouro no acrílico da porta, momento em que se jogaram no chão.

Conforme descrito em boletim de ocorrência, um policial penal assumiu a direção de uma viatura e foi atrás dos suspeitos, que estavam em um carro. O veículo foi cercado e os cinco ocupantes desceram. Eles correram para uma área de mata, mas foram alcançados e detidos. A Polícia Penal disse que no automóvel foram encontrados um facão, drogas e duas caixas de fogos de artifício, possivelmente utilizadas para efetuar os disparos.

Os suspeitos foram conduzidos à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. Segundo a Polícia Civil, um deles, de 23 anos, assinou um Termo Circunstanciado (TC) por portar o facão. Já os outros, com idades entre 21 e 26 anos, foram ouvidos e liberados.

A Polícia Penal orientou "que não haja nenhum tipo de manifestação, uso de pirotecnia ou ações similares nas imediações de unidades prisionais, tendo em vista os riscos que esse tipo de conduta representa para a segurança dos servidores, internos e dos indivíduos que praticam tais atos". A corporação destacou que "permanece vigilante e atuante no combate a qualquer tentativa de ações que comprometam a ordem e a segurança pública".