A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Grávida leva pedrada na barriga ao tentar esclarecer furto de celular em Baixo Guandu

Publicado em 20/01/2026 às 18h03

Uma grávida de 40 anos foi ameaçada e agredida após tentar esclarecer o furto do celular do filho, na noite desta segunda-feira (19) no centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher relatou à Polícia Militar que um homem teria furtado o aparelho e, ao procurar esclarecimentos, foi ameaçada e agredida pelo suspeito. Ela informou ainda que, após dizer que estava grávida, o homem arremessou um paralelepípedo em direção à barriga dela.

A PM realizou buscas na região, mas o homem não foi localizado. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia. A Polícia Civil reforça que vítimas desse tipo de crime devem procurar a delegacia para registrar o caso ou acionar o disque-denúncia 181.

Publicidade