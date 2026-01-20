Grávida leva pedrada na barriga ao tentar esclarecer furto de celular em Baixo Guandu

Uma grávida de 40 anos foi ameaçada e agredida após tentar esclarecer o furto do celular do filho, na noite desta segunda-feira (19) no centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher relatou à Polícia Militar que um homem teria furtado o aparelho e, ao procurar esclarecimentos, foi ameaçada e agredida pelo suspeito. Ela informou ainda que, após dizer que estava grávida, o homem arremessou um paralelepípedo em direção à barriga dela.