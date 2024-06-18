Grave acidente na BR 259 matou casal e filho bebê em Colatina

Família morreu em grave acidente na BR 259, em Colatina Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Em imagens, é possível ver que os veículos envolvidos ficaram bastante danificados e com partes quebradas espalhadas pelo asfalto. Como consequência, o trânsito no local está totalmente interditado, no momento. Três pessoas - uma mulher de 38 anos, e dois homens, de 50 e 68 - que estavam no Ford Ka foram socorridas para o Hospital Estadual Silvio Avidos, no mesmo município, em estado considerado estável.

Segundo apurações da reportagem da TV Gazeta, a uma mulher de 38 anos, que conduzia o Ford Ka, precisou ser submetida a cirurgia por conta de uma fratura. Os outros dois passageiros seguem estáveis e aguardam avaliação no hospital.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, houve uma colisão frontal entre os veículos. "Em análise preliminar, provocado por provável ultrapassagem indevida", afirmou. Não foi informado qual teria sido o veículo responsável pela manobra. É possível ver que o trecho onde aconteceu é de pista duplicada em um dos sentidos. O acidente pode ter sido provocado pela neblina.