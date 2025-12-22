Granada é detonada após jardineiro encontrar o explosivo na Serra

Uma granada foi detonada em um terreno baldio em Residencial Jacaraípe, na Serra, na noite desse domingo (21), após ser encontrada por um jardineiro. A Polícia Militar contou ter sido acionada pelo trabalhador, que disse ter encontrado o artefato horas antes. Para não haver risco de explosão e ferir pessoas próximas ao local onde localizou o explosivo, ele colocou o objeto dentro de uma sacola e a pendurou em um arame farpado na área abandonada. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais da PM foi acionado e realizou a detonação controlada.