Granada é detonada após jardineiro encontrar o explosivo na Serra

Publicado em 22/12/2025 às 17h09
A granada foi detonada pelo Esquadrão Antibombas, do Batalhão de Missões Especiais (BME) no domingo (21).

Uma granada foi detonada em um terreno baldio em Residencial Jacaraípe, na Serra, na noite desse domingo (21), após ser encontrada por um jardineiro. A Polícia Militar contou ter sido acionada pelo trabalhador, que disse ter encontrado o artefato horas antes. Para não haver risco de explosão e ferir pessoas próximas ao local onde localizou o explosivo, ele colocou o objeto dentro de uma sacola e a pendurou em um arame farpado na área abandonada. O Esquadrão Antibombas do Batalhão de Missões Especiais da PM foi acionado e realizou a detonação controlada.

Um vídeo mostra o momento em que a granada é explodida. Em um espaço aberto, a bomba foi destruída enquanto a equipe da PM acompanhava a ação. 

