Governador mantém Rodosol como responsável por consertar desnível na 3ª Ponte

O governador Renato Casagrande (PSB) afirmou, na manhã desta quinta-feira (31), que a manutenção do asfalto danificado na Terceira Ponte é de responsabilidade da Rodosol, concessionária que administra a via.
"Ali, acho que a responsabilidade é da Rodosol, mas a Rodosol fará, isso não é problema", afirmou o governador à reportagem de A Gazeta. Casagrande aproveitou a manhã para fazer a travessia na Ciclovia da Vida Detinha Son, entre a residência oficial, em Vila Velha, e Vitória.
No último domingo (27), a reportagem de A Gazeta constatou que um trecho da pista nova da Terceira Ponte estava com condições ruins. Posteriormente, a Rodosol afirmou que não era ela a responsável pelo reparo. Na segunda-feira (28), o governo do Estado chegou a dizer que o consórcio responsável pelas obras de ampliação faria os acabamentos na via.
A reportagem de A Gazeta procurou, novamente, a Rodosol nesta quinta-feira (31) e aguarda um retorno.