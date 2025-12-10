Gol que atropelou e matou jovens em atendimento do Samu é apreendido no ES

Carro que atropelou jovens durante socorro após acidente no ES foi apreendido Crédito: Divulgação | PCES

A Polícia Civil apreendeu o Volkswagen Gol que atropelou e matou dois jovens enquanto eles eram socorridos pelo Samu, após a bicicleta elétrica em que estavam ter sido atingida por outro automóvel, em Boa Esperança, na zona rural de Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo. O veículo foi encontrado na terça-feira (9) e encaminhado à delegacia do município. O motorista também foi identificado, mas a corporação não informou quais procedimentos foram adotados; disse apenas que “detalhes da investigação ainda não serão divulgados”.

O acidente aconteceu na madrugada do último domingo (7). Um Renault Duster colidiu na traseira de uma moto, e a condutora, identificada como Adriana Gino de Oliveira, de 40 anos, morreu na hora. Em seguida, o carro atingiu a bicicleta elétrica em que estavam Ana Carolina Fossi de Azevedo, de 23 anos, e Jean Oliveira Machado, de 22. A Polícia Militar (PM) afirmou, na ocasião, que, enquanto recebiam atendimento dos socorristas do Samu, os jovens foram atropelados pelo Gol preto, que invadiu o acostamento para desviar da interdição por conta da colisão. Eles não resistiram.