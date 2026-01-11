Genro suspeito de matar sogro tenta fugir de ônibus e é preso no ES

Um homem suspeito de matar o sogro a facadas em Córrego da Capivara, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, no sábado (10), tentou fugir da cidade logo após o crime. Conforme informações da Polícia Militar, o genro teria praticado o crime e, em seguida, foi para a rodoviária com a esposa e o filho de oito meses. Ele foi localizado no momento em que embarcava em um ônibus com destino a Vitória, onde pretendia ir para a casa do irmão. Os nomes e as idades da vítima e do suspeito não foram divulgados.