Genro suspeito de matar sogro tenta fugir de ônibus e é preso no ES
Um homem suspeito de matar o sogro a facadas em Córrego da Capivara, zona rural de Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, no sábado (10), tentou fugir da cidade logo após o crime. Conforme informações da Polícia Militar, o genro teria praticado o crime e, em seguida, foi para a rodoviária com a esposa e o filho de oito meses. Ele foi localizado no momento em que embarcava em um ônibus com destino a Vitória, onde pretendia ir para a casa do irmão. Os nomes e as idades da vítima e do suspeito não foram divulgados.
Ainda segundo a Polícia Militar, ao ser questionado sobre o crime, o homem confessou espontaneamente ter atacado o sogro com golpes de faca e alegou que agiu em legítima defesa. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, para necropsia.
A Polícia Civil informou que a ocorrência ainda está sendo finalizada pela Polícia Militar e, depois, será encaminhada ao plantão da Delegacia de Linhares. Somente após a conclusão dos depoimentos será possível definir os procedimentos que serão adotados em relação ao suspeito.