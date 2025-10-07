Galhos em rede elétrica causam picos de energia em bairros de Vitória
Publicado em 07/10/2025 às 18h02
Moradores relataram picos de energia na tarde desta terça-feira (7) em ruas dos bairros Jucutuquara, Bairro de Lourdes e Jesus de Nazareth, em Vitória. Segundo a concessionária EDP, o problema foi causado pelo contato de galhos de árvores com a rede elétrica.
A empresa informou que equipes técnicas foram imediatamente enviadas para realizar a retirada da vegetação e o fornecimento foi totalmente normalizado após a conclusão dos trabalhos.