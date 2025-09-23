Furtos de baterias de lítio no ES dão prejuízo milionário a empresas
Publicado em 23/09/2025 às 11h59
Foi preso o suspeito de ser um dos principais ladrões de baterias de lítio de sites de operadoras de telecomunicações no Espírito Santo. A Polícia Civil informou que o homem de 26 anos teria furtado mais de 200 dispositivos, causando prejuízo financeiro que ultrapassa R$ 1 milhão — além do risco de interrupção dos serviços de telefonia e internet aos usuários das empresas.
A prisão ocorreu em Jardim Campo Grande, Cariacica, no dia 17 de setembro, mas somente foi divulgada nesta terça-feira (23). Mais detalhes serão repassados em coletiva de imprensa, que será realizada à tarde. Acompanhe as atualizações em A Gazeta.