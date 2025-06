Fumaça de café pode ter causado batida com morte e incêndio em Linhares

Conforme apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, a carreta teve problemas mecânicos e, por isso, o motorista precisou parar na rodovia. Nas imagens, é possível ver que parte dela permaneceu na pista devido ao curto espaço do acostamento. A moto, que seguia atrás, não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo. Imagens do local mostram a motocicleta completamente destruída, carbonizada. A PRF informou que as autoridades competentes estão investigando as causas e circunstâncias do acidente.>